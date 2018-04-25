صور.. السيول تضرب قرى سياحية بالعين السخنة وتدمر أجزاءً من شاليهات







السويس- سيد نون

ضربت السيول بالعين السخنة بالسويس اثنين من القرى السياحية، وتسببت فى خسائر بمبانى القرى وخسائر مادية كبيرة.

وصلت سيارات الإطفاء والكسح والدفاع المدنى إلى القرى السياحية لسحب المياه من داخلها.

وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين بالعين السخنة، إنه يوجد كارثة باثنين من القرى السياحية ضربهم السيل من بينهم قرية الحجاز وتوجد خسائر كبيرة بهم.

وأكد خضير، أن السيول من الواضح وأنه ستتواصل، وتوجد كميات كبيرة من المياه متجمعة داخل الوديان وستتحرك فى أى لحظة.

من جانبه، قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه تم الدفع بسيارات جديدة من سيارات كسح المياه وإننى سانتقل إلى العين السخنة لمتابعة العمل.



السيول تضرب قري سياحية



السيول بالعين السخنة



السيل



السيل يصل للشاليهات



السيل بالقري