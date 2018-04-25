صور.. أيمن عبد المنعم: إقبال كبير على معرض "صنع فى سوهاج 3"







سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على استمرار فعاليات "معرض صنع فى سوهاج 3" لليوم الرابع على التوالى، والذى تقيمه المحافظة هذا العام وتستضيفه مؤسسة الأهرام بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة 24 عارض من أصحاب المشروعات المتوسطة والصناعات الحرفية واليدوية والتراثية ومنتجات المناطق الصناعية .

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن المعرض يلقى إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين على مؤسسة الأهرام، واللذين أشادوا بفكرة المعرض، وأبدوا إعجابهم بالمنتجات السوهاجية المعروضة، وخاصة منتجات الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها المحافظة، مشيرًا إلى أن نجاح معارض صنع فى سوهاج 1، 2 السابقة شجعت على إقامة المعرض خارج حدود المحافظة هذا العام، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين بالمناطق الصناعية فى تسويق منتجاتهم على مستوى الجمهورية، ونسعى لإقامة معرض صنع فى سوهاج 4 ، خارج مصر بإحدى الدول الصديقة.

وأضاف عبد المنعم، أن فكرة إقامة معارض صنع فى سوهاج تهدف إلى تنشيط وتسويق الصناعة المحلية، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم محافظات الصعيد، والتأكيد على أن سوهاج أصبحت محافظة منتجة وجاذبة للاستثمار.