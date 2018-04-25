رئيس مدينة بسيون: انتهاء رصف مداخل العزب وتغطية مصرف بقرية كوم النجار

الغربيه محمد طارق

صرح الدكتور أحمد مختار عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أنه يتم حاليا الانتهاء من رصف مدخل عزبة ناشد ومدخل عزبة العش، وكذا الانتهاء من عملية تغطية مصرف راتب أمام المدرسة اليابانى بقرية كوم النجار.

وأضاف مختار فى تصريح له أنه تم الانتهاء من تعلية الدور الثانى لوحدة مرور بسيون وجارى التشطيب بنسبة 80%. وتم الانتهاء بنسبة 100% من رصف شارع داير الناحية بقرية مشال وكتامة وتم العمل حاليا برصف شارع المقابر بشبراتنا وبار الحمام التابعة لقرية صالحجر.

كما تم البدء بالعمل لرصف شارع حصان بالفرستق وشارع داير الناحية بقرية محلة اللبن وداير الناحية بقرية كوم النجار، وذلك لخدمة أهالى مركز بسيون.