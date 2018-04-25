ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى الأبنودى.. السبت







الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الإقليم سوف ينظم احتفالية كبرى يوم السبت القادم، بمنزل الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى بقرية الضبعية فى حضور أسرته، تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد كبير من أدباء ومثقفى الإسماعيلية ضمن فعاليات، المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء والذى يقام غدا الخميس تحت عنوان "الثقافة وخصوصية المكان الهدف وطن" ويرأس المؤتمر الشاعر عبده المصرى وأمين عام المؤتمر الشاعر مدحت منير وبحضور الكاتب والأديب ممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وأشار الفنان ماهر كمال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات بحثية ويستمر حتى السبت 28 إبريل وتشهد الجلسة الأولى للمؤتمر بحث بعنوان الأدب ومواكبة التنمية فى الإقليم للباحث دكتور حمدى سليمان، دور الثقافة فى مواجهة التطرف الفكرى الباحث أسامة كمال، ويدير الجلسة دكتور على عبد الظاهر، والجلسة الثانية بين الخيال والواقع "الشعر النبطى والأدب السيناوى" للشاعر سمير محسن، ويدير الجلسة عبد الكريم الشاويش.

وفى اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة الثالثة مع شعر العامية للشاعر قبارى البدرى، وشعر الفصحى للشاعر شريف سمير، ويدير الجلسة الشاعر أحمد السيد، والجلسة الرابعة القصة والرواية فى الأقليم للباحث سيد حنفى ويدير الجلسة الشاعر عزت المتبولى، والجلسة الخامسة محور الشخصية المكرمة حيث يكرم المؤتمر الدكتور درويش الفار من سيناء، ويتحدث عنه الباحث صلاح الفار، وتكريم الشاعر على نظير هويدى، فتحى نجم، ويدير الجلسة الأديب أسامة مرسى، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر محمود فخر الدين من شعراء شمال سيناء كما يشهد اليوم الثالث والختام شهادة عن الأديب محمد توفيق عبد الحافظ من جنوب سيناء، شهادة حسن عبد الشافى من شعراء الإسماعيلية، ويدير الجلسة الشاعرة هدى عبد الله.

وأكد ماهر كمال على أن المؤتمر، سوف يقوم بتكريم الراحل محمد منير رئيس الإقليم السابق لدورة فى إثراء الحركة الثقافية والفنية فى الإقليم طوال فترة رئاسته لإقليم القناة وسيناء الثقافى.