تشكيل هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بشمال سيناء برئاسة سالم العكش العقيلى







شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى حزب مستقبل وطن، من تشكيل هيئة المكتب فى شمال سيناء، وضمت عددا من رموز وقيادات المحافظة الشعبية.

وقال "سالم العكش العقيلى" أمين عام هيئة المكتب بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هيئة المكتب ضمت كل من حسن عبدالحميد رضا الله، أمينا مساعدا، وأمين التنظيم محمد نافل على، وعاطف سليمان أمينا للتنظيم، ومحمد حميد عبد الرازق أمينا للتقييم والمتابعة، وطارق محمد حمود أمينا للشباب، وصبحة إبراهيم أمينة للمرأة، ورؤوف خليف أمينا للشئون المالية، وخالد عبدالعاطى أمينا لشئون المجالس المحلية.

كما ضمت محمد عطالله أمينا للشئون البرلمانية، ووليد السيد عطية أمينا للإعلام، وعماد اليمانى أمينا للعلاقات العامة، وسعيد حسن سليمان أمينا للعمل الجماهيرى، وعلى سليمان محمد أمينا للمهنيين، ونبيل يونان حزين أمينا للمواطنة، وسلام جحرود أمينا للتدريب، وربيع محمد فرج أمينا للعمال، وعبدالحميد محمد سليم أمينا للفلاحين، والسيد عبدالله مصبح أمين ذوى الإعاقة، وسامى كامل عامر أمين قطاع الأعمال، وسامى سليمان الهوارى أمين السياسات والتخطيط، وسالم موسى زيتون أمين شئون القبائل العربية.