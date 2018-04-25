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الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:56 م
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تشريد 5 آلاف شخص بسبب الفيضانات فى الصومال

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:10 م
تشريد 5 آلاف شخص بسبب الفيضانات فى الصومال فيضانات ـ صورة أرشيفية


مقديشيو (أ ش أ)
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تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على بلدة "بلدوين" فى منطقة "هيران" بالصومال فى تشريد خمسة آلاف شخص من منازلهم.

وقال نائب حاكم هيران للشئون الاجتماعية شيخ حسين عثمان -فى تصريح لإذاعة "شابيلى" الصومالية اليوم الأربعاء، أن آلاف العائلات فى حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات فى تشريدهم من منازلهم.

وناشد المتضررون جراء الفيضانات الحكومة الصومالية ووكالات الإغاثة لمساعدتهم عن طريق توفير المأوى والبطاطين والمواد الغذائية وبعض المساعدات الإنسانية الأخرى من أجل إنقاذ حياتهم.

 


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