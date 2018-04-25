تحرير 1428 مخالفة فى حملة مرورية موسعة بالقليوبية

تحرير 1428 مخالفة فى حملة مرورية موسعة بالقليوبيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 11:20 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1428 مخالفة مرورية.
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1428 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، منها تحرير 233 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 19700 جنيه وسحب 65 دراجات نارية وحجز 13 دراجة.
كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 33 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 2850 جنيه.
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