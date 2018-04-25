الدفاع الروسية: تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريبا







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتزم تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا فى المستقبل القريب.

وأضافت الوزارة أنها ستفحص صاروخ "توماهوك" الأمريكى الذى حصلت عليه القوات السورية بعد الهجوم الأخير، من أجل تطوير الصواريخ الروسية.

ومن جانبه أعلن مصدر عسكرى روسى اليوم الأربعاء، أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس300"، مؤكدا أن هذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية.

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" إن "القوات السورية لديها العديد من منظومات الدفاع الجوى منها السوفيتى ومنها الروسى الحديث من نوع بانتسير".