الجيش اليمنى يقتل 15 حوثيا ويحرر مواقع جديدة جنوب تعز







أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة فى الطريق الواصل بين مدينتى الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز، إلى جانب قتل 15 عنصرا من ميليشيا الحوثى الانقلابية، وآسر 3 آخرين.

وقال الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات اللواء الثانى حررت 10 مواقع هامة فى جبهة الشريجة - الراهدة، أهمها (وادى الدبا) و(الجعشا) بمديرية (خدير) بمحافظة تعز، ومرتفعات أخرى فى منطقة (السحي) المطلة على منطقة حاميم بالراهدة".



وأضاف النقيب، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من ميليشيا الحوثى الانقلابية وآسر 3 آخرين، بالإضافة إلى استعادة العديد من الأسلحة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تسير حسب المخطط لها.