الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على مواقع جديدة فى محافظة صعدة







(أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، عن سيطرتها على مواقع جديدة، فى محافظة صعدة، شمالى البلاد، التى تـُعتبر المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى الانقلابية.

وذكرت قوات الشرعية أنها نفذت عمليات عسكرية نوعية مكنتها من تحرير ثمانية كيلومترات باتجاه محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وفق "سكاي نيوز".

وأسفرت المعارك عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، وفرار العشرات، تاركين خلفهم أسلحة متنوعة ومعدات عسكرية.

وقصفت طائرات التحالف العربى أهدافا لميليشيات الحوثى الإيرانية فى معقلهم بمحافظة صعدة، وفى مفرق المخا وقطابا فى الساحل الغربي، فى إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطنى من تحرير جبال الضراوى وتاج الهرم وسلسلة جبال رأس الطير وضبعة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، بحسب مصادر عسكرية يمنية.