video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الروسى يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للفصائل المعارضة فى سوريا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:26 م
الجيش الروسى يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للفصائل المعارضة فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا- أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الجيش الروسى، اليوم الأربعاء، أنه دمر مساء الثلاثاء طائرتين مسيرتين تابعتين لفصائل المعارضة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية فى غرب سوريا.

وصرح الجنرال سيرجى رودسكوى من هيئة أركان القوات الروسية فى لقاء صحفى فى موسكو "عند الساعة الثامنة أمس رصدت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرتين مسيرتين للمقاتلين ودمرتهما على بعد عشرة كيلومترات من قاعدة حميميم".

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين فى سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوى متطورة وقاعدة بحرية فى طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية بالإضافة إلى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.

وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوى المتطورة من طراز أس 400 لحماية قاعدة حميميم بالإضافة إلى منصات دفاع جوى متحركة من طرازى بانستير وتور ام-1.

ويأتى الإعلان الروسى فى وقت أعلن النظام السورى الأربعاء استعادة منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين معززا بذلك سيطرته على محيط العاصمة.

ويسعى الجيش السورى حالياً إلى ضمان أمن العاصمة دمشق سواء عبر اتفاقات إجلاء جديدة أو عمليات عسكرية، بعد استعادة السيطرة من نحو أسبوعين على الغوطة الشرقية التى كانت آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفى 14 أبريل، استعاد النظام السورى السيطرة على الغوطة الشرقية التى بقيت منذ عام 2012 المعقل الأبرز للفصائل قرب دمشق، إثر هجوم عنيف أدى إلى مقتل 1700 مدنى، بحسب المرصد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم جهود إنهاء الأزمة والحرب فى سوريا

وزير الخارجية العراقى يصل بروكسل للمشاركة فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا

موسكو: اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران السبت لبحث الوضع فى سوريا

فيديو.. الدفاع الروسية تنشر صور بقايا صواريخ أمريكية أُسقطت فى سوريا

بلغاريا تستبعد تسليم 5 من مواطنيها متهمين بالتعامل مع سوريا إلى أمريكا

الجامعة العربية تؤكد الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

اخبار عربيه

روسيا

القوات الروسيه

المعارضه السوريه

دمشق

سوريا




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة