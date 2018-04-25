الجيش الروسى يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للفصائل المعارضة فى سوريا







(أ ف ب)

أعلن الجيش الروسى، اليوم الأربعاء، أنه دمر مساء الثلاثاء طائرتين مسيرتين تابعتين لفصائل المعارضة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية فى غرب سوريا.

وصرح الجنرال سيرجى رودسكوى من هيئة أركان القوات الروسية فى لقاء صحفى فى موسكو "عند الساعة الثامنة أمس رصدت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرتين مسيرتين للمقاتلين ودمرتهما على بعد عشرة كيلومترات من قاعدة حميميم".

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين فى سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوى متطورة وقاعدة بحرية فى طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية بالإضافة إلى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.

وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوى المتطورة من طراز أس 400 لحماية قاعدة حميميم بالإضافة إلى منصات دفاع جوى متحركة من طرازى بانستير وتور ام-1.

ويأتى الإعلان الروسى فى وقت أعلن النظام السورى الأربعاء استعادة منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين معززا بذلك سيطرته على محيط العاصمة.

ويسعى الجيش السورى حالياً إلى ضمان أمن العاصمة دمشق سواء عبر اتفاقات إجلاء جديدة أو عمليات عسكرية، بعد استعادة السيطرة من نحو أسبوعين على الغوطة الشرقية التى كانت آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفى 14 أبريل، استعاد النظام السورى السيطرة على الغوطة الشرقية التى بقيت منذ عام 2012 المعقل الأبرز للفصائل قرب دمشق، إثر هجوم عنيف أدى إلى مقتل 1700 مدنى، بحسب المرصد.