التفاصيل الكاملة لخطف طفل على يد صديق والده بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

" استحالة يكون صديق عمري هو اللى خطف ابنى، دا أكتر شخص ممكن أئتمنه على أسرتي، وأكتر شخص أثق فيه وأسراري كلها معه، هو صديق عمري وأخي الذى لم تلده أمي" هذه الكلمات قالها والد الطفل "عمرو" عندما أخبرته الشرطة بأن صديق عمره هو الذى خطط لخطف نجله.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من صباح عيد" تاجر ومقيم مدينة الصالحية الجديدة، بقيام مجهولين بخطف نجله" عمرو م" 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائى، أثناء عودته من درس خصوصي، وتلقيه اتصالا هاتفيا بطلب فدية مالية قدرها مليون ونصف، مقابل عودة الطفل سالما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللوء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات السرية إلي قيام " محمد ع" مقيم الصالحية، صديق والد الطفل، بالتخطيط للواقعة وخطف الطفل بعد علمه بقيام والد الطفل ببيع كمية كبيرة من محصول الطماطم بمبالغ كبيرة.

وأضافات التحقيقات أن المتهم استعان بشقيقه" عبد الله" وزوجته" منال" لمساعدته في خطف الطفل، أثناء خروجه من الدرس أول أمس، فى العاشرة صباحا، وتم خطف الطفل داخل سياة جيب حمراء.

وتوصلت خطة فريق البحث من خلال كاميرات المراقبة بالمنطقة، إلى السيارة وتم تتبع خط سيرها وشن عدة مأموريات، وتبين قيام المتهم الثاني شقيق المتهم الرئيسي في الواقعة، باستئجار سيارة من الغربية لخطف الطفل، ولكى يتم إبعاد الشبهة نهائيا عنهم، كما قام المتهم الأول بإخفاء الطفل داخل شقة زوجته الأردنية" منال" التى تقيم بمدينة فاقوس.

وتابعت التحقيقات أن المتهم، اتصل بوالد الطفل يطالبه بتخفيض الملبغ، وكان في نيته بقاء الطفل معه لمدة 15 يوما ثم طلب فدية قدرها 50 ألف جنيه، وبعد تحديد فريق البحث الجنائي، مكان الجناة، تم اقتحام الشقة، وتحرير الطفل الذى عثر عليه معصوب العينين ومكتف اليدين، حيث قام المتهم الرئيسي بتعصيب عينه خوفا من افتضاح أمره، وتم عودة الطفل سالما لأحضان أسرته دون دفع أى مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة عمرو الباز رئيس نيابة الحسينية، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي لنيابات شمال الشرقية.

فيما أصيب والد الطفل، بحالة إغماء فور علمه بقيام صديق عمره بالتخطيط لخطف نجله مقابل فدية مالية، موضحا خلال التحقيقات أن المتهم كان أقرب شخص إلى قلبه ولم يخف عليه شيئا وكافة أسرار حياته كانت معه، وأصيب بصدمة شديدة فور علمه بقيام صديقه بارتكاب الواقعة، فيما اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة، وتبين عزمه ترك الطفل بمنزل زوجته الأردنية بعيدا عن أعين الشرطة لتخفيض الفدية من مليون ونصف إلى 50 ألف جنيه.