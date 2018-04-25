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أساتذة بصيدلة بنى سويف يتوصلون لعلاج لسرطان الرئة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:18 م
أساتذة بصيدلة بنى سويف يتوصلون لعلاج لسرطان الرئة رئة - أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
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نجح فريق بحثى من كلية الصيدلة جامعة بنى سويف، فى اختراع استخدام تقنيات النانو لتوصيل دواء "التيموزولوميد" موضعيا، عن طريق الاستنشاق لعلاج سرطان الرئة.

ويضم الفريق البحثى الدكتور هبة فاروق سالم عبدالله، عميد كلية الصيدلة جامعة بنى سويف، والدكتورة أميرة مراد حسين أبويوسف،والدكتور محمد عبدالله حمزاوى، والدكتور سامح عبد المنعم المدرس المساعد بكلية الصيدلة.

من جانبة أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،فى بيان له اليوم،إن الاختراع الذى توصل أليه الفريق البحثى المكون من أساتذة كلية الصيدلة، حصل على الميدالية الفضية فى مسابقة معرض جنيف الدولى للابتكار، والذى تم عقده بجنيف، ووسام الاستحقاق من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والدبلومة الفخرية من جامعة سيبيو الرومانية .

وأضاف أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم والمساندة من قبل الجامعة، حيث يشاركون فى رفع اسم الجامعة والوطن فى المحافل الدولية، مؤكداً إن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم النشر العلمى للبحوث وتسجيل براءات الاختراع، ودعم الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، واستكشاف الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم.


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