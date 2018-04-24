وكيل "تعليم بورسعيد" يستقبل وفد السفارة الأمريكية بالثانوية البحرية ببورفؤاد







بورسعيد – محمد فرج

استقبل الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وفد السفارة الأمريكية بالمدرسة الثانوية البحرية بمدينة بورفؤاد تمهيدا لزيارة مبعوث وكالة المعونة الأمريكية .

وقال باهى، خلال تصريحات صحفية، إن زيارة الوفد الأمريكى تهدف لمناقشة ماتم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة لمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات للوقوف على مدى الاحتياجات اللازمة لإستكمال خطط المشروع، وعرض المعوقات التى واجهته خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن تعليم بورسعيد يسعى لرفع مهارة طلاب التعليم الفنى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لمواكبة احتياجات المرحلة الحالية للمشروعات التنموية والقومية العملاقة .

جاءت الزيارة بحضور حسن طاهر مدير عام التعليم الفنى، وعلاء الدسوقى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وممدوح طه، مسئول مشروع wise ومايسة عبد الرءوف مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، ومصطفى هلهول موجه عام اللوجيستيات .

وشهد الوفد الأمريكى تجربة عملية ومحاكاة لوجيستية تجسد أعمال الميناء الجاف بواسطة طلاب القسم .