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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:52 م
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نقابة صيادلة الإسكندرية تتسلم 6 آلاف علبة دواء تبرعا من إحدى الشركات

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:43 م
نقابة صيادلة الإسكندرية تتسلم 6 آلاف علبة دواء تبرعا من إحدى الشركات تبرع إحدى شركات الأدوية لنقابة أطباء الإسكندرية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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تسلمت نقابة صيادلة الإسكندرية 6 آلاف علبة دواء كتبرع من إحدى شركات الأدوية، للتصرف فيها من خلال لجنة "الدواء حياة" وأنشطتها لدعم العمل الخيرى وتوفير الدواء لمحتاجيه.
 
وتشمل أنشطة لجنة الدواء حياة عددا من الأنشطة، سواء فى تنظيم القوافل الطبية بعدد من مناطق المحافظة، أو صرف بعض الأدوية لغير القادرين، من خلال عدد من الجمعيات الخيرية الموقعة على بروتوكولات تعاون مع النقابة فى هذا الشأن.
 
يذكر أن عدد الحالات التى استفادت من أنشطة لجنة "الدواء حياة" بنقابة صيادلة الإسكندرية، وصل إلى 6 آلاف حالة خلال عامى 2017 و2018.
 
الأدوية المتبرع بها لنقابة أطباء الإسكندرية
الأدوية المتبرع بها لنقابة أطباء الإسكندرية

الأدوية المتبرع بها
الأدوية المتبرع بها

مقر لجنة الدواء حياة بنقابة أطباء الإسكندرية
مقر لجنة الدواء حياة بنقابة أطباء الإسكندرية

 


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