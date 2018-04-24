مدير أمن الشرقية يتفقد الأكمنة والخدمات الأمنية ويشدد على اليقظة والحذر

مدير أمن الشرقية يتفقد الأكمنة والخدمات الأمنية ويشدد على اليقظة والحذرالثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:13 م
مدير أمن الشرقية يتفقد الخدمات الأمنية بالمحافظة
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تفقد اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، الأكمنة والخدمات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة مدى انضباط الخدمات الأمنية.
وفاجئ مدير الأمن، عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وشدد على الضباط والأفراد باليقظة والحذر.
يذكر أن مديرية أمن الشرقية، شنت الأيام الماضية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وأخطر العناصر الإجرامية.
مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة
مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة
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