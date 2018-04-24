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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:23 م
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مدير أمن الشرقية يتفقد الأكمنة والخدمات الأمنية ويشدد على اليقظة والحذر

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:13 م
مدير أمن الشرقية يتفقد الأكمنة والخدمات الأمنية ويشدد على اليقظة والحذر مدير أمن الشرقية يتفقد الخدمات الأمنية بالمحافظة


الشرقية - فتحية الديب
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تفقد اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، الأكمنة والخدمات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة مدى انضباط الخدمات الأمنية.
 
وفاجئ مدير الأمن، عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وشدد على الضباط والأفراد باليقظة والحذر.
 
يذكر أن مديرية أمن الشرقية، شنت الأيام الماضية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وأخطر العناصر الإجرامية.
 
مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة (1)
مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة

مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة (2)
مدير أمن الشرقية يتفقد الاكمنة والخدمات الأمنية بالمحافظة

 


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