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محافظ شمال سيناء: استقرار أسواق المحافظة بتوافر كافة السلع فيها

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:00 ص
محافظ شمال سيناء: استقرار أسواق المحافظة بتوافر كافة السلع فيها اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن الأسواق فى شمال سيناء تشهد استقرارا كليا، بعد أن تم وضع آليات عمل من خلالها تم توفير احتياجات المواطنين من الخضروات وكافة المواد الغذائية والعلاف الحيوانات.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة، أن توفر المواد الغذائية، واستقرار الأسواق جاء بتعاون كافة الجهات المعنية فى المحافظة، واستمرار كافة الجهود لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال محافظ شمال سيناء، إن الدولة حريصة على المواطن فى سيناء، وان توفير احتياجات الأهالى تتم بالتزامن مع العملية الأمنية الشاملة سيناء 2018 الجارية فى المحافظة.


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