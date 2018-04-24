محافظ دمياط : تشكيل المجلس الاستشارى للتربية الخاصة







دمياط-معتز الشربينى

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، قرار رقم 210 لسنة 2018 ،بشأن تشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، حيث يختص المجلس بتحديد ودراسة التربية الخاصة ،والطلاب ذوي الإعاقة بالمحافظة ،مع تحديد طرق الاتصال ،والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة.

وأكد بيان للمحافظة اليوم،أن المجلس يهدف لتقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية، بمدارس التربية الخاصة،وإقتراح مدي إمكانية إنشاء مدارس جديدة لهم ،وإعداد القواعد المناسبة لتشجيع العناصر الممتازة ، وتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور.