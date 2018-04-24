محافظ دمياط : إزالة 93 منزل وعشة بمنطقة شمال وجنوب الصيادين لتطويرها

محافظ دمياط : إزالة 93 منزل وعشة بمنطقة شمال وجنوب الصيادين لتطويرهاالثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:18 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
إضافة تعليق
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن عدد الازالات التى تمت فى أول يوم من الحملة التى تمت بمنطقة شمال وجنوب الصيادين براس البر والتى بلغت 93 حالة ازالة تشمل 70 عشة و23 منزل
ووجه المحافظ للجهات المعنية بإجراءات الإزالة بالانتهاء من تلك الأعمال فى المدة المحددة وذلك تمهيدا للبدء فى إنشاء عمارات جديدة على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر وطبقا للمخطط الاستراتيجى للمدينة شاملة منطقة ترفيهية
وأكد المحافظ فى بيان أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية داخل العمارات لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم مكان إقامته الحالى مضيفا أنه بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.
إضافة تعليق
وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة