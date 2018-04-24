محافظ دمياط : إزالة 93 منزل وعشة بمنطقة شمال وجنوب الصيادين لتطويرها







دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن عدد الازالات التى تمت فى أول يوم من الحملة التى تمت بمنطقة شمال وجنوب الصيادين براس البر والتى بلغت 93 حالة ازالة تشمل 70 عشة و23 منزل

ووجه المحافظ للجهات المعنية بإجراءات الإزالة بالانتهاء من تلك الأعمال فى المدة المحددة وذلك تمهيدا للبدء فى إنشاء عمارات جديدة على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر وطبقا للمخطط الاستراتيجى للمدينة شاملة منطقة ترفيهية

وأكد المحافظ فى بيان أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية داخل العمارات لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم مكان إقامته الحالى مضيفا أنه بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.