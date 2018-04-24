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محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معرض ملتقى جبل الطير فى ختام فعالياته

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:28 ص
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معرض ملتقى جبل الطير فى ختام فعالياته افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته


فريق المحافظات
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افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا،واللواء عصام البديوي محافظ المنيا،معرض اللوحات الفنية لملتقي دير جبل الطير الدولي 2018.

وبدأت فعالياته منذ الرابع عشر من أبريل الجاري واستمرت لمدة عشرة أيام والمشارك به عشرين فنان عالمي ومصري من دول أثيوبيا، وتونس، والمغرب، والكويت، ومقدونيا، والكويت، وإيطاليا، والهند، ولاتفيا، والأرجنتين، وصربيا، وليتوانيا، وتاترستان، والهند.

وجاءت لوحات الفنانين مستوحاة عن انطباعاتهم الفنية والتشكيلية عن منطقة جبل الطير من الناحية الأثرية والسياحية والجمالية، وتجسيد مسار العائلة المقدسة وتوثقها توثيقاً فنياً حياً، كأحد محطات خط سير العائلة المقدسة، ونقلها إلي العالم عن طريق عرضها في متاحف عالمية لجذب أنظار العالم لخط سير العائلة المقدسة، وذلك بعد أن أعلن بابا الفاتيكان لمسيحي أوروبا للاهتمام بمسار العائلة المقدسة في مصر، وإعلانها أحد أنواع الحج المسيحي بإعتبار أن الدير سيكون مقصداً سياحياً دينىاً عالمياً يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم ، بعد إدراجه ضمن رحلات الحج الدينية العالمية.

حضر المؤتمر الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور إبراهيم غزالة قوميسير الملتقي والدكتور مجدي سليمان منسق الملتقي، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة والطلاب.

حيث قدم الدكتور جمال أبو المجد التحية لكل الفنانين المشاركين بالمؤتمر، والذين أرسلوا رسالة للعالم بأن المنيا بلد آمن وسياحي كبير ويحتوي علي أهم المعالم الأثرية التي أثرت في تاريخ البشرية، مؤكداً بأن الفن هو القوة الناعمة التي تأثر علي المجتمعات نظراً لأهمية دور الفن في تغيير حياة الشعوب، مشيراً بأن الملتقي نجح في تحقيق كل أهدافه علي المستوي العام في إلقاء الضوء علي أهمية محافظة المنيا أو علي المستوي الإنساني، والذي يؤكد علي دور الفن وأهميته.

وأكد اللواء عصام البديوي علي جمال محافظة المنيا واختلاط القافات بمحافظة المنيا من قبطي وإسلامي وفرعوني وحضارة حديثة وهو ما يترجم حقيقة المشاعر التي يشعر بها الزائر لمحافظة المنيا، وإذا كانت مصر هي قلب العالم فالمنيا هي قلب مصر الذي ينطلق منها الحس والجمال والفكر، وهو ما تم ترجمته ترجمة حقيقية في لوحات الفنانين الرائعة.

وأشار الدكتور محمد جلال ، أن الملتقي نجح بنجاح الفنانين المشاركين به في نقل الصورة التاريخية والحضارية لمحافظة المنيان ، مؤكداُ أن الفن يستطيع أن ينجح في تحقيق ما لا تستطيع أن تحققه السياسة.

افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (1)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (2)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (3)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (4)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (5)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (6)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (7)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (8)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته (9)
افتتاح معرض ملتقى جبل الطير في ختام فعالياته 

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