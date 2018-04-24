video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم لطلبات تقنين وضع اليد حتى الآن 1240 طلب

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:06 ص
محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم لطلبات تقنين وضع اليد حتى الآن 1240 طلب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
إضافة تعليق

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية،أنه طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.

وأعلن اللواء محمود عشماوى، فى بيان له أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 138 على الأراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و19 قيراط و3 سهم ، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1102 بمساحــــة 191 الف م.2 .

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.

وأكد عشماوى أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 والا سيعتبر طلبه لاغى.

وأوضح أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه ، وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية

ويذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات"، وكذلك بالإضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين ، وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى ، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يطلق أسماء اثنين من شهداء طوخ على مدرستين

محافظ القليوبية يتفقد 9 مشروعات بمدن المحافظة بتكلفة 783 مليون جنيه

القليوبية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ القليوبيه

اخبار القليوبيه

اراضى الدوله




لا تفوتك
مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة