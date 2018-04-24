كهرباء الأقصر تعلن قطع الكهرباء الخميس عن 12 منطقة لإنهاء استعدادات الصيف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية يوم، الخميس، من الساعه الثامنة صباحا، وحتى الساعه الرابعه عصرا، عن 12 منطقة بمدن المحافظة، وذلك لإنهاء أعمال الاستعداد لفصل الصيف، ورفع كفاءة المحولات والمحطات المختلفة.

وأضافت الشركة فى بيان صحفى، أن المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها فى مدينة أرمنت، تضم (منطقه الرزيقات بحرى بالكامل منطقه حاجر الرياينة بالكامل - منطقه الرياينه بالكامل - قرية السلام ووتوابعها بالكامل)، وفى مدينة الطود (قرية بالعديسات قبلى - قريه العديسات بحرى - منطقه حاجر العديسات قبلى و بحرى - قرية الطود غرب - مدينة الطود)، وفى مدينة البياضية (قرية البغدادى وتوابعها - منطقة الرضوانية وتوابعها - منطقة الروافعة الشرقية وتوابعها - منطقه الحبيل وتوابعها ونجوعها).

وأوضحت الشركة، أن فصل الكهرباء بتلك المناطق يأتى فى إطار القيام بنقل الكهرباء فى إطار إستكمال الإستعدادات المبذوله فصل الصيف.

وتقدم قطاع توزيع كهرباء الاقصر، بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل، و ذلك إستكمالاً لأعمال الصيانة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء الضرورية والمهمة.