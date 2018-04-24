طرح مشروعات الممشى السياحى بالخارجة للإيجار فى مزادات علنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، عن تأجير الممشى الســـياحى بطريق الخارجة أسيوط، أمام معبد هيبس والممشى السياحى بطريق الداخلة الخارجة، في مزايـدة محلية علنية، بجلســة يومى الثلاثاء والاربعاء الموافق 8 و9 مايو 2018 الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر ديوان عام المحافظة إدارة العقود والمشتريات.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه على من يرغب الدخول في المزادات طلب كراسة الشروط من مخازن الديوان العام، نظير سداد مبلغ 1500 جنيه والتقدم في الموعد المحدد ودفع تأمين ابتدائي وقدره 15000 يزداد الي 10% عند رسو المزاد على اخر سعر يسدد في نفس جلسة المزاد وقبل انتهاء الجلسة عن مدة العقد بالكامل، وفي حالة عدم السداد يصادر التأمين ويتم الطرح على حسابه، وتعتبر كراسة الشروط المعلنة والقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان، ويحظر الدخول في المزايدة جميع العاملين المدنيين بالدولة.

وفى سياق متصل، أجرت مديرية الإسكان بالوادي الجديد، مناقصة محلية لتنفيذ عمليات إحلال وتطوير بمديرية الزراعة، حيث يتم فتح المظاريف غدا على أن يتم توريد مبلغ التأمين الابتدائي الموضح بالعملية عاليه، يزاد الى 5% عند الرسو، على أن يتم تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي، على أن يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا، على أن يتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية والمواصفات والشروط العمومية، وكذا قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملا للإعلان .