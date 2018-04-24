طائرات حربية تركية تهاجم مناطق حدودية شمال دهوك العراقية







بغداد (أ ش أ)

أفادت قناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية شمإلى محافظة دهوك العراقية.

وأوضحت القناة أن هذه الطائرات هاجمت مناطق نيروة وريكان وجبل كارة، التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مشيرة إلى أن الهجوم أستمر لنحو الساعة.

كان ثلاثة مدنيين قتلوا الأسبوع الماضى فى قصف جوى تركى على منطقة العمادية شمال محافظة دهوك.