ضبط 12 متهما هاربا من تنفيذ أحكام فى حملات أمنية بقنا







قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 12 متهما صادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية متنوعة شنتها أجهزة الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

البداية بتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تمكن قوات الأمن من شن حملات أمنية متفرقة شملت مركز نجع حمادى وأبوتشت ومركز قنا، أسفرت عن ضبط 12 متهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية تنوعت بين السجن المؤبد والسجن من 5 إلى 10 سنوات فى قضايا شروع قتل وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة ، وجرائم سرقات.

حررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات في الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.