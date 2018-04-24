صور وفيديو.. مهندس أقصرى يصمم كوبرى بطريق الكباش لنقل 200 ألف مواطن من الغرب للشرق







الأقصر – أحمد مرعى

اقترح شاب أقصرى فكرة لحل أزمة معدية الأهالى وعبور أهالى مدينة القرنة للوصول لمدينة الأقصر بعد قطع الطريق لإنهاء طريق الكباش الفرعونى، حيث صمم المهندس محمد مصطفي عبد العال كوبرى مشاة بطريقة مميزة تليق بالطابق الفرعوني لطريق الكباش ليكون وسيلة لتنقل أهالى مدينة القرنة التى يزيد عددهم عن 200 ألف مواطن بين الشرق والغرب.

وقال المهندس الأقصرى محمد مصطفى: "طبعا كلنا عارفين مشكلة طريق الكباش والأزمه إلى سببت مشاكل لأهل الأقصر، ده اقتراحى المتواضع لكوبرى عبور مشاه فوق طريق الكباش، الكوبرى من فوق زى ما موضح فى الفيديو عملت فيه لاند سكيب واماكن جلوس وانتظار عشان يحقق عدة وظائف مش وظيفة واحده ألا وهى عبور المشاة، ومن تحت اخدت نفس روح وطابع معبد الأقصر الأثرى عشان السائح او اى حد بيمشى فى طريق الكباش ميحسش إن فى حاجه غريبه زى الكوبرى إلى هما عامليه، يعنى تبقى أنت ماشى فى طريق أثرى تبص فوقيك تلاقى كوبرى حديد".

وكان قد طالب نواب فى البرلمان وأحزاب وقوى شعبية ووطنية فى الأقصر، بالإسراع فى تنفيذ الكوبرى العلوى الثالث، فوق طريق الكباش الفرعونى، الذى يمتد بطول 2700 متر، ويخضع لأعمال كشف وإحياء لمعالمه التاريخية، حيث كشف النائبان محمد يس وأحمد إدريس، وحزبى الوفد والشعب الجمهورى، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر، أن تأخر الكوبرى، الذى يربط بين وسط المدينة ، وشارعى يوسف حسن، ومعبد الكرنك ، وكورنيش النيل، يتسبب فى معاناة أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة، من العاملين والطلاب الذين يعبرون من شرق المدينة إلى غربها، ومن غرب المدينة إلى شرقها، بجانب تسببه فى إرابك الحركة المرورية، وإعاقة تنقلات السياح بين معالم الأقصر.

وأكد النواب والأحزاب والقوى الشعبية والوطنية بالأقصر، فى بيان، أن الكوبرى هو ثالث الكبارى التى وضعت فى خطة مشروع إحياء طريق الكباش، وأن الكوبرى الأول بمدخل منطقة الكرنك، والكوبرى الثانى، بمنطقة أبوالجود، تم الإنتهاء من تنفيذهما وفتحهما لعبور السيارات والمشاة، وأن مواطنى الأقصر، فوجئوا بغلق الطريق الواصل بين 4 مناطق وشوارع حيوية، أمام المارة، قبل إقامة الكوبرى، مما أحدث ارتباكا مروريا ، ومعاناة يومية لمواطنى شرق الأقصر وغربها.

وناشد النواب والأحزاب والقوى الشعبية بالأقصر، محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، بالتدخل لدى رئيس الوزراء للإسراع فى إقامة الكوبرى، ووقف مقترحات نقل المعديات الأهلية من موقعها الحالى، لما سوف يسببه من مشكلات، كما أكد البيان أهمية كشف وإحياء طريق الكباش ، وتقدير شعب الأقصر لإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بها المشروع القومى، وتوجيهاته بسرعة الإنتهاء من إقامته فى أقرب فرصة.



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