صور .. ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى







قنا - هند المغربى

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى فرع محافظة قنا، ندوة تثقيفية، حول تنمية سيناء ضمن إستراتيجية 2030 فى إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

حيث تحدث الدكتور عماد أبو القاسم عميد كلية التربية الأسبق عن سيناء التى عادت إلى سيادة الوطن، جبالاً ورمالاً وصحراء شاسعة، على امتداد البصر، صارت اليوم رمزاً للسلام، وشاهداً على ما تحقق فى مختلف أرجاء الوطن من إنجازات فى شتى المجالات، كما أشار بأن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018 " التى تخوضها قوات الجيش والشرطة المصرية الباسلة، بهدف القضاء على كل العناصر الإرهابية، واقتلاعها من جذورها، يأتى استكمالاً لضريبة الدفاع عن حرية واستقلال وسلامة التراب المصرى على مر العصور.

وأكد الدكتور هانى الدسوقى وكيل كلية التربية الرياضية،فى بيان له اليوم أن مصر حررت أرضها التى احتلت عام 1967 بكل وسائل النضال من الكفاح المسلح بحرب الاستنزاف، ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وكذلك بالعمل السياسى والدبلوماسى، وأشار بأن مثل هذه الاحتفالات، إنما تهدف إلى زيادة الولاء والانتماء ورح التضحية بين الشباب.

حضر الندوة الدكتور منتصر سعدى، والدكتور شريف محمد أحمد، وحشد من طلاب كلية التربية الرياضية، كما تضمنت فعاليات الاحتفال يوماً رياضياً بمشاركة الطلاب، تضمن العديد من الألعاب والمسابقات الرياضية.



ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بجامعة جنوب الوادى



ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بجامعة جنوب الوادى



ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بجامعة جنوب الوادى



ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بجامعة جنوب الوادى



ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء بجامعة جنوب الوادى