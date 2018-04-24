video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:48 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة جانب من الجولة


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، قسم ثانى شبرا الخيمة، وتفقد السجن والمحجوزين، كما تفقد نوبتجية القسم لمتابعة عمل المحاضر وقيدها، والتأكد من حسن معاملة المواطنين، واستمع إلى بعض بلاغات المواطنين، ووجه بسرعة عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ اللازم حيال البلاغات .

واجتمع مدير الأمن بالضباط المتواجدين بالقسم، مؤكدًا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور البحث فى ضبط العناصر الجنائية الخطرة، والمحكوم عليهم والمسجلين خطر، ومتابعة الخدمات الخارجية والمرور عليها، والتفتيش على الخدمات قبل خروجها، والتواجد بالشارع للتواصل مع المواطنين، لما له من مردود أمنى جيد.

وشدد "خيرت" على ضرورة حسن معاملة المواطنين المترديين على القسم، وفحص مشكلاتهم، كما أكد على ضرورة متابعة الحجز والسجن والتشديد على تفتيش السجن بصفة دورية، وفحص الحالات المرضية للمسجونين وعمل اللازم لهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 5 هاربين من 79 حكما قضائيا بالقليوبية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

الامن

المباحث




لا تفوتك
دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة