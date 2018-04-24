صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، قسم ثانى شبرا الخيمة، وتفقد السجن والمحجوزين، كما تفقد نوبتجية القسم لمتابعة عمل المحاضر وقيدها، والتأكد من حسن معاملة المواطنين، واستمع إلى بعض بلاغات المواطنين، ووجه بسرعة عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ اللازم حيال البلاغات .

واجتمع مدير الأمن بالضباط المتواجدين بالقسم، مؤكدًا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور البحث فى ضبط العناصر الجنائية الخطرة، والمحكوم عليهم والمسجلين خطر، ومتابعة الخدمات الخارجية والمرور عليها، والتفتيش على الخدمات قبل خروجها، والتواجد بالشارع للتواصل مع المواطنين، لما له من مردود أمنى جيد.

وشدد "خيرت" على ضرورة حسن معاملة المواطنين المترديين على القسم، وفحص مشكلاتهم، كما أكد على ضرورة متابعة الحجز والسجن والتشديد على تفتيش السجن بصفة دورية، وفحص الحالات المرضية للمسجونين وعمل اللازم لهم.