صور.. مدير أمن الإسكندرية يصل مكان مصرع السائحين الصينين للوقوف على أسبابه







الإسكندرية- أسماء على بدر

وصل منذ قليل، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، والقيادات الأمنية إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص ينقل السائحين الصينين، والذى لقى 3 مصرعهم أثناء انقلابه بطريق مرغم غرب الإسكندرية، مشددًا على سرعة إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج .

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من النجدة بمصرع 3 سائحين أثر انقلاب سيارة ميكروباص بها سائحين صينيين الجنسية وتوك توك أمام شركة بتروجيت لأول الطريق الصحراوى، نتج عن الحادث وفاة عدد 3 سائحين صينى، وإصابة عدد 8 سائحين صينى منهم حالتان خطيرتان تم نقلهم لإحدى المستشفيات، وتم إخطار النيابة.



