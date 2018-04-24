صور.. مدير أمن الإسكندرية يصل مكان مصرع السائحين الصينين للوقوف على أسبابه

صور.. مدير أمن الإسكندرية يصل مكان مصرع السائحين الصينين للوقوف على أسبابهالثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:33 م
مدير الأمن فى مكان الحادث
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وصل منذ قليل، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، والقيادات الأمنية إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص ينقل السائحين الصينين، والذى لقى 3 مصرعهم أثناء انقلابه بطريق مرغم غرب الإسكندرية، مشددًا على سرعة إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج .
وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من النجدة بمصرع 3 سائحين أثر انقلاب سيارة ميكروباص بها سائحين صينيين الجنسية وتوك توك أمام شركة بتروجيت لأول الطريق الصحراوى، نتج عن الحادث وفاة عدد 3 سائحين صينى، وإصابة عدد 8 سائحين صينى منهم حالتان خطيرتان تم نقلهم لإحدى المستشفيات، وتم إخطار النيابة.
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