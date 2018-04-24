صور..مديرة المتابعة الميدانية بالأقصر تتابع أعمال رفع كفاءة شوارع "أبو الجود"







الأقصر – أحمد مرعى

تابعت سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة أبو الجود، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وذلك للوصول لأعلى مستويات رفع كفاءة الشوارع لخدمة المواطنين، وإظهار مدينة الأقصر بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بمكانتها السياحية والثقافية.

وأكدت سيدة راشد، بأنه تمت العديد من أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع أبو الجود الرئيسية والفرعية، حيث تم الانتهاء من تركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم بمنطقة مجمع مدارس أبو الجود، المجاورة للسجل العينى، وجارى رفع كفاءة الشوارع الجانبية، ومنها شارع نادى الشبان المسلمين.

كما تمت إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين، وتم رفع 16 طن مخلفات وتراكمات، لافتة إلى أن تلك الأعمال لاقت استحسان الأهالى القاطنين بالمنطقة وتعاونهم ورغبتهم الشديدة فى استكمال أعمال التطوير بمنطقة أبو الجود وجارى استمرار العمل.



أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة أبو الجود بالأقصر



جانب من الأعمال جانب من الأعمال