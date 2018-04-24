صور.. سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفجر "بالديناميت" منزل أسير فى جنين







رام الله (أ ش أ)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير أحمد جمال القمبع بحى البساتين فى جنين شمالى الضفة الغربية، "بالديناميت" مرتين.

وذكر والد الأسير، فى تصريح له صباح اليوم، أن قوات الاحتلال فجرت المنزل بعد زرع العبوات داخله، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بأربعة منازل محيطة به، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تساندها جرافة عسكرية ومهندسو متفجرات قاموا بإخلاء المنازل المجاورة، والتى تضررت جراء الهدم، وقامت بتفجير المنزل، ولكنها فشلت فى المرة الأولى، وعاودت من جديد بوضع عبوات ناسفة، وتفجيره ثانية.

واندلعت مواجهات عنيفة فى محيط المنطقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق فى صفوف المواطنين، إضافة إلى إصابة شاب بعيار مطاطي.

وكانت عائلة القمبع قد أخلت منزلها قبل نحو عشرة أيام، بعد تثبيت قرار الهدم، علما بأن المنزل لا يعود لوالد الأسير، بل لشقيقه المتواجد فى الأردن، حيث تسلمت قبل ثلاثة أشهر قرارا بالهدم، الذى تضمن فرصة للاستئناف، استنفذتها العائلة ثلاث مرات دون جدوى.

وتتهم سلطات الاحتلال القمبع من مخيم جنين، بقيادة المركبة التى نفذ بها الشهيد أحمد جرار عمليته مطلع هذا العام، وقتل خلالها حاخاما قرب نابلس.

وفى السياق ذاته طردت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الثلاثاء، 5 عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا، فى الأغوار الشمالية بشمال الضفة الغربية؛ بحجة القيام بالتدريبات العسكرية بالمنطقة.

وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة، فى تصريح له اليوم، أن قوات الاحتلال طردت 5 عائلات، بينهم أطفال، ونساء من حمصة الفوقا، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها.

يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت العائلات المذكورة أمس، بالطرد من خيامهم فى 3 أيام متفرقة من الشهر الجاري، والشهر المقبل من السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا؛ للتدريبات.



منزل الأسير الفلسطينى



جانب من تدمير المنزل



منزل الأسير بعد تدميره



شاب فلسطينى أمام المنزل



أنقاض المنزل بعد التدمير



شبان فلسطينيين أمام المنزل