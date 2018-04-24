صور.. تربية أسيوط تعقد مؤتمر حول "البحث التربوى الواقع والمردود"







أسيوط ـ محمود عجمى

نظمت كلية التربية جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي السنوي لقسم أصول التربية تحت عنوان " البحث التربوي الواقع والمردود ".

ووجه الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط وفق بيان للجامعة ، الشكر لقسم أصول التربية أساتذة ومعيدين على جهودهم في إثراء العملية التعليمية بالكلية ،مطالبا إياهم بمزيد من الجهد لتكون الكلية تاجا ،يوضع فوق رأس العلوم التربوية بفضل جهود علماء الكلية المخلصين .

وأكد الدكتور عبد التواب عبد اللاه أستاذ أصول التربية المتفرغ ،وعميد كلية التربية الأسبق، على أهمية إخلاص الباحث في عمله وبذل كل جهد ممكن ،حتى يأتى العمل ثماره، مؤكدا في الوقت ذاته أن التكنولوجيا الرقمية ،وفرت على الباحثين الكثير من الجهد والوقت الذي كان يواجهه الباحثون قبل ذلك .

وأضاف الدكتور حمدي البيطار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ،أن العلم اليوم ليس مقصورا على أمة دون أمة، بل أصبح متاحا لكل فرد في كل مكان وزمان فنحن في عصر تكنولوجيات المعلومات المتاحة عبر شبكات الانترنت ،وعلى كل باحث أن يستفيد من المعلومات المتاحة ،وأن يطور من نفسه ليجد له مكانا بين العلماء .

وأوضح الدكتور أحمد حسين عبد المعطي رئيس قسم أصول التربية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر أشتمل علي ثلاث جلسات، للحديث عن " البحث التربوي الواقع والمردود "، موجها الشكر لعميد الكلية على جهوده الكبيرة في النهوض بالكلية وإتاحة الفرصة لعقد المؤتمرات العلمية لتحقيق الفائدة العلمية للجميع .

وفي الجلسة الأولى تحدث الدكتور محمد مصطفى حمد عن التصور الاستراتيجي لقسم أصول التربية في ضوء معايير الجودة، كما تحدث الدكتور باسم سليمان صالح عن المؤشرات الكمية والكيفية للعملية التعليمية بقسم أصول التربية .

وتضمنت الجلسة الثانية حول مشكلات البحث التربوي المعاصرة، حيث ناقش الدكتور عمر محمد محمد مرسي والدكتور بهاء عربي محمد، الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال البحث العلمي والتربوي بقسم أصول التربية وقاما بعرض مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها مساعدة الباحثين في مواجهة المشكلات البحثية، ثم قام الدكتور صلاح عبد الله محمد بمناقشة حول رؤية مستقبلية لقسم أصول التربية،تناولت النشر العلمي الدولي مدخل لتطوير البحث التربوي واعتماد الكلية والجامعة، وبحوث الفعل مدخل لتطوير إعداد المعلم وتدريبه وتنمية المجتمع المحلي .

وفي نهاية المؤتمر تم إعلان التوصيات التي جاء في مقدمتها ضرورة تطوير الخريطة البحثية بقسم أصول التربية لتواكب المستقبل، التوسع في تبادل الخبرات بين قسم أصول التربية بالكلية ونظيره في كليات التربية على مستوى الوطن العربي، زيادة التعاون بين الكلية ومديرية التربية والتعليم لتحقيق الاستفادة من الابحاث العلمية.