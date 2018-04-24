صور.. أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة لندن يزور مستشفى سرطان الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور رضوان النوبى أستاذ ورئيس قسم جراحه المخ والأعصاب بجامعه لندن،مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر،وذلك لمتابعة العمل داخل المستشفى والإتفاق على خطوات لدعمها فى المستقبل القريب.

وقام الدكتور رضوان النوبى أستاذ ورئيس قسم جراحه المخ والأعصاب بجامعه لندن، وعضو الجمعيه البريطانية لجراحه المخ والأعصاب والعمود الفقرى والانزلاق الغضروفى، على هامش زيارته للمستشفى بعمل جولة داخل أقسامها المختلفة وإستمع لشرح كامل حول طبيعة تقديم جرعات العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى، ودور أهل الخير فى بناء وتشييد المستشفى وتنفيذها بطراز يضاهى المستشفيات العالمية.

وعبر الدكتور رضوان النوبى أستاذ ورئيس قسم جراحه المخ والأعصاب بجامعه لندن، عن سعادته بالتواجد داخل أول مستشفى مجانى لعلاج الأورام المختلفة بالمجان لمرضى الصعيد، مؤكداً على تشاوره مع مجلس الإدارة للعمل على تقديم دعم مميز بالتعاون مع جامعات ومستشفيات أجنبية عالمية خلال الفترة المقبلة.



أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة لندن يزور مستشفى سرطان الأقصر



جولة الدكتور رضا النوبى داخل مستشفى اورام الاقصر