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صحيفة روسية: موسكو ستنقل صواريخ S-300 إلى سوريا مجانا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:32 ص
صحيفة روسية: موسكو ستنقل صواريخ S-300 إلى سوريا مجانا صواريخ إس 300


وكالات الأنباء
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قال مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة الروسية لصحيفة كوميرسانت إنه سيتم نقل أنظمة صواريخ أرض جو إلى سوريا مجانا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واضاف المسؤولون أمس الإثنين أنه إذا هاجمت إسرائيل نظام صواريخ أرض-جو من طراز إس -300 التى تخطط موسكو لنقله إلى الجيش السورى، فإن هذه الخطوة ستكون لها "نتائج كارثية

ووفقا للتقرير، سيتم نقل الصواريخ إلى سوريا مجانا وقريبا جدا.

ومنذ حوالى أسبوع، أعلن الكولونيل سيرجى رودسكى أنه فى أعقاب الهجوم الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا ، فان روسيا تعيد النظر فى نقل الصواريخ. "قبل بضع سنوات أخذنا فى الاعتبار طلبات شركائنا فى الغرب ولم نورد صواريخ S-300 إلى سوريا ، لكن بعد الضربة الثلاثية على سورية فاننا الان نعيد النظر فى الأمر".


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إس 300

سوريا

روسيا

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