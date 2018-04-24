سوريون يعثرون على جثث بمقابر جماعية تابعة لداعش فى الرقة - صور







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

عثر مواطنون سوريون اليوم الثلاثاء، على جثث داخل مقابر جماعية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى الرقة السورية، منذ سيطرتها عليه وقبل استعادتها من قبل الجيش السورى.

وفى أكتوبر 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية التى تضم فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولى بقيادة واشنطن المتشددين من الرقة بعد اشهر من المعارك.

وقال عبدالله العريان رئيس لجنة اعادة الاعمار بمجلس الرقة المدنى لوكالة فرانس برس، انه تمت حتى الان ازالة ما يقرب من خمسين جثة من المقبرة الجماعية التى تحتوى على ما بين 150 و200 جثة عائدة الى مدنيين ومتشددين، وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان المتشددون، قد تحصنوا فيه قبل ان يخسروا معركة الرقة.

وأوضح العريان "تحصن الدواعش داخل المستشفى الوطنى، وبقى بعض المدنيين، كان هذا المكان الوحيد الذى يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا على عجل".



اكتشاف جثث جماعية



أطباء سوريون



جانب من الجثث الجماعية



جثث تم انتشالها من مقابر جماعية



أطباء سوريون يرتدى جوانتى



جانب من حمل الجثث



طبيب سورى



جانب من عمل الأطباء السوريين



جانب من تواجد أطباء سوريا



أطباء سوريون يفحصون موقع الجثث



جانب من جثث الموتى







