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سفير فلسطين بالقاهرة يكشف عن تحركات لمنع حصول إسرائيل على عضوية بمجلس الأمن

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:20 ص
سفير فلسطين بالقاهرة يكشف عن تحركات لمنع حصول إسرائيل على عضوية بمجلس الأمن سفير فلسطين فى القاهرة دياب اللوح


كتب - أحمد جمعة
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أكد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها  فى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن اللجنة العربية المعنية بالتصدى لمحاولة إسرائيل الحصول على عضوية غير دائمة فى مجلس الأمن شددت فى اجتماعها أمس على ضرورة تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة خاصة مع الدول الأوروبية.

وأوضح  السفير الفلسطينى فى القاهرة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذى عقد فى مقر الجامعة برئاسة وزير خارجية العراق بمشاركة السعودية وتونس وفلسطين ولجنة من الجامعة العربية تم فيه الاتفاق على مواصلة كافة الجهود للحيلولة دون أن تكون إسرائيل فى أعلى سلطة أممية وهى تنتهك القانون الدولى باستمرار ولا تلتزم بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية.

من جهة ثانية لفت اللوح إلى الصحوة العربية فيما يتعلق بالعلاقات العربية الأفريقية سيما بعد الغياب والإهمال العربى لهذه العلاقات في وقت استغلت فيه إسرائيل هذا الفراغ وسعت للتواجد والنفوذ فى أفريقيا، مشددا على أهمية استثمار العلاقات والاستثمارات العربية مع أفريقيا.


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