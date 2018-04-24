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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:24 م
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سفر وعودة 1687 مصريا وليبيا و320 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:11 م
سفر وعودة 1687 مصريا وليبيا و320 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1687 مصريا وليبيا و320 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 930 شخصا إلى الجانب الليبى، بينهم 284 مصريا و646 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 757 شخصا بينهم 648 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و109 أشخاص غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 394 ألفا و414 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات إنهاء إجراءات سفر 180 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 140 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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