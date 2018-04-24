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ذعر بقرية شمشيرة بكفر الشيخ لعقر كلب مسعور لـ 3 أشخاص

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:57 ص
ذعر بقرية شمشيرة بكفر الشيخ لعقر كلب مسعور لـ 3 أشخاص عضة كلب - ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قرية شمشيرة التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، عقر كلب لـ 3 أشخاص، مما أدى لإصابتهم إصابات متفرقة فى الجسم، وتم نقل الحالات لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج الازم .

قالت لمياء موسى، من أهالي القرية، إن نجلة شقيقتها نورهان مجدى محمد بالصف الأول الثانوى عقرها كلب أسفل كتفيها، عندما كانت عائدة من درسها بالقرية، وهرولت في شوارع القرية خوفاً من عقر الكلب لها في أماكن أخرى من جسدها ، كما أصيب عبدالله  حسن أبو ليف لعقر الكلب له في رقبته ورأسه، كما أصيب طفل بالقرية عقره اللكلب في قدميه .

وأضافت موسى، إن أهالى القرية يمنعون أطفالهم من الخروج من منازلهم خوفا من الكلب الذي يظهر بالشوارع على فترات متباعدة ، مؤكدة أنها لم تجد أي تحرك من مديرية الطب البيطري للتخلص من الكلب كما لم تجد من المسئولين بالوحدات المحلية لوضع حد لمخاوف الأهالي، مشيرة إلى أنها لم تجد تحرك من أحد إلا بعد الإتصال بمراسل اليوم السابع ، لإرسال لجنة للقرية للتخلص من الكلب وتوفير مصل لحالات شديد الخطورة الغير متوفر بمستشفى مطوبس المركزي ومستشفى فوه المركزي .

وقالت توجهت لمستشفى مطوبس المركزي، لقربها من القرية وتم حقنها بمصل الكلب ، ولكن الطبيبة لم تجرى الكشف الطبي على نجلة شقيقته، وعادت للقرية ، ونظراً لخطورة الحالة كان لابد من حقنها بمصل للحالات شديدة الخطورة الغير متوفر ، مؤكدة أن الحالتين الأخرتين توجه ذويهم بهما لمحافظة الإسكندرية لحقنهم بمصل حالات شديد الخطورة .

وقال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، مدير عام الطب اللبيطري بكفر الشيخ،  أنه شكل لجنة بيطرية للتوجه للقرية وتم تخصيص قناص للتخلص من الكلب ومازالت عمليات البحث جارية عنه، مؤكداً أن عدد من المدن والقرى تشهد حملات لمكافحة  الكلاب الضالة ، حرصاً على حياة الأهالي .

 


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