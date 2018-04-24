حيدر العبادى: العراق لا يريد التدخل فى الشأن السورى

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يريد التدخل فى الشأن السورى، وأن الشعب السورى هو من يحدد مصيره.

وأضاف العبادى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "تعقيد الملف السورى والصراع فى سوريا، أدى إلى بقاء داعش فى هذا البلد"، لافتا إلى أن العراق سيستمر بتوجيه ضربات جوية ضد "داعش"، وأشار إلى أن الحكومة تسير بإجراءات سليمة للحد من الفساد، موضحًا "نتبع إجراءات تحقيق جنائية لكشف المتورطين بالفساد وشبكاتهم"، مشددا على أن الحكومة ماضية فى حملة الاعمار والبناء وتقديم الخدمات للمواطنين.

نائب الرئيس العراقى يبحث مع سفير روسيا لدى بلاده ملف الانتخابات البرلمانية

وعلى صعيد آخر، بحث نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسى لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، ملف الانتخابات التشريعية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها، وقال المكتب الإعلامى لنائب رئيس الجمهورية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن نائب رئيس الجمهورية بحث، خلال لقائه مع السفير الروسى لدى العراق ، ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها.

وأضاف أن الاجتماع أكد أن أى تدخل خارجى فى الانتخابات أو نتائجها ستكون له تداعيات سلبية وخطيرة ، موضحا أن علاوى أكد ضرورة حل العقدة السورية وفق قاعدة وإعلان (جنيف 1) وبما يخدم وحدة سوريا وسلامة أهلها ويحقق ما يصبو إليه شعبها الكريم، يذكر أن مجلس النواب العراقى قد وافق - فى وقت سابق - على إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المقرر 12 مايو المقبل.