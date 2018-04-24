video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حيدر العبادى: العراق لا يريد التدخل فى الشأن السورى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:41 م
حيدر العبادى: العراق لا يريد التدخل فى الشأن السورى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يريد التدخل فى الشأن السورى، وأن الشعب السورى هو من يحدد مصيره.

وأضاف العبادى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "تعقيد الملف السورى والصراع فى سوريا، أدى إلى بقاء داعش فى هذا البلد"، لافتا إلى أن العراق سيستمر بتوجيه ضربات جوية ضد "داعش"، وأشار إلى أن الحكومة تسير بإجراءات سليمة للحد من الفساد، موضحًا "نتبع إجراءات تحقيق جنائية لكشف المتورطين بالفساد وشبكاتهم"، مشددا على أن الحكومة ماضية فى حملة الاعمار والبناء وتقديم الخدمات للمواطنين.

نائب الرئيس العراقى يبحث مع سفير روسيا لدى بلاده ملف الانتخابات البرلمانية

وعلى صعيد آخر، بحث نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسى لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، ملف الانتخابات التشريعية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها، وقال المكتب الإعلامى لنائب رئيس الجمهورية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن نائب رئيس الجمهورية بحث، خلال لقائه مع السفير الروسى لدى العراق ، ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية الحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها.

وأضاف أن الاجتماع أكد أن أى تدخل خارجى فى الانتخابات أو نتائجها ستكون له تداعيات سلبية وخطيرة ، موضحا أن علاوى أكد ضرورة حل العقدة السورية وفق قاعدة وإعلان (جنيف 1) وبما يخدم وحدة سوريا وسلامة أهلها ويحقق ما يصبو إليه شعبها الكريم، يذكر أن مجلس النواب العراقى قد وافق - فى وقت سابق - على إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المقرر 12 مايو المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى يشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة بالانتقال لمرحلة الإعمار

العبادى: حان الوقت لإعادة إعمار العراق بنفس القوة التى قضينا بها على "داعش"

العراق ينبذ الطائفية استعدادا للمعركة الانتخابية..حملات الدعاية تركز على مشكلات المواطنين.. نيران التحالفات تصيب معسكر علاوى.. الجبورى يكشف تفاصيل لقائه بالنجيفى..المالكى يكثف تحركاته.. والعبادى يركز على الوحدة

اخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى

تنظيم داعش

الحكومة السورية

اعادة اعمار العراق

مكافحة الارهاب

الحكومة العراقية

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة