حيدر العبادى: أمرت بتوجيه ضربات ضد داعش فى الأراضى السورية

حيدر العبادى: أمرت بتوجيه ضربات ضد داعش فى الأراضى السوريةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:33 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
إضافة تعليق
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، أنه وجه أمرا للقوة الجوية العراقية بتوجيه ضربات موجعة لمواقع داعش فى الأراضى السورية.
وقال "العبادى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء العراقى، مساء اليوم الثلاثاء، إن الضربة التى وجهها سلاح الجو العراقى لم تكن اعتباطية ولكن مبنية على معلومات استخباراتية، مؤكدا إلقاء القبض على قيادات فى تنظيم داعش بالأراضى السورية، مشيرا إلى أن الاستخبارات العراقية نجحت فى استدراج قيادات داعشية فى سوريا وحصلت على خطط دقيقة يسعى داعش لتنفيذها فى سوريا.
إضافة تعليق
وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة