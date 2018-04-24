حيدر العبادى: أمرت بتوجيه ضربات ضد داعش فى الأراضى السورية







كتب - أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، أنه وجه أمرا للقوة الجوية العراقية بتوجيه ضربات موجعة لمواقع داعش فى الأراضى السورية.

وقال "العبادى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء العراقى، مساء اليوم الثلاثاء، إن الضربة التى وجهها سلاح الجو العراقى لم تكن اعتباطية ولكن مبنية على معلومات استخباراتية، مؤكدا إلقاء القبض على قيادات فى تنظيم داعش بالأراضى السورية، مشيرا إلى أن الاستخبارات العراقية نجحت فى استدراج قيادات داعشية فى سوريا وحصلت على خطط دقيقة يسعى داعش لتنفيذها فى سوريا.