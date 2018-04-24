video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم شمال سيناء تستعد بخطة لتعويض الفاقد التعليمى فى المواد الدراسية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:11 ص
تعليم شمال سيناء تستعد بخطة لتعويض الفاقد التعليمى فى المواد الدراسية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أكد الدكتور عبدالكريم محمد الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يتم وضع تصور مقترح للوضع التعليمي بشمال سيناء، يستهدف تعويض الفاقد التعليمى فى المواد الدراسية .

وأوضح الشاعر فى تصريحات له اليوم، أنه تم إعداد آليات تعليمية لتنفيذها في الوقت المناسب للانطلاقة الوطنية لبناء مستقبل تعليمي أفضل بشمال سيناء، وتحقيقا للطمأنينة للطلبة وأولياء أمورهم تتمثل فى  تدريس جميع الأجزاء التعليمية التراكمية التي تعتمد عليها السنوات القادمة، وتنظيم قوافل تعليمية محلية ومركزية، لتقديم خدمات إضافية لطلابنا، و مساهمة معلمي شمال سيناء في إعداد بنك الأسئلة وملخصات للمقررات الدراسية، وتنظيم برنامج علاجي للتأخر الدراسي مجانى للطلاب من إعداد أكفأ وأخلص المعلمين.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم تنفيذ مشروع ترفيهي ثقافي وطني لطلاب شمال سيناء يتضمن رحلات ومسابقات وتدريبات.

 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "تعليم شمال سيناء" جاهزة لامتحانات الثانوية العامة.. 3024 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بـ11 لجنة.. سيديهات لشرح للمناهج وقوافل تعليمة مجانا لانقطاع الدراسة.. وأولياء الأمور يطالبون بتخصيص 5% بالجامعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

التربية والتعليم




لا تفوتك
مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة