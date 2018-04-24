تعليم شمال سيناء تستعد بخطة لتعويض الفاقد التعليمى فى المواد الدراسية







شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الدكتور عبدالكريم محمد الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يتم وضع تصور مقترح للوضع التعليمي بشمال سيناء، يستهدف تعويض الفاقد التعليمى فى المواد الدراسية .

وأوضح الشاعر فى تصريحات له اليوم، أنه تم إعداد آليات تعليمية لتنفيذها في الوقت المناسب للانطلاقة الوطنية لبناء مستقبل تعليمي أفضل بشمال سيناء، وتحقيقا للطمأنينة للطلبة وأولياء أمورهم تتمثل فى تدريس جميع الأجزاء التعليمية التراكمية التي تعتمد عليها السنوات القادمة، وتنظيم قوافل تعليمية محلية ومركزية، لتقديم خدمات إضافية لطلابنا، و مساهمة معلمي شمال سيناء في إعداد بنك الأسئلة وملخصات للمقررات الدراسية، وتنظيم برنامج علاجي للتأخر الدراسي مجانى للطلاب من إعداد أكفأ وأخلص المعلمين.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم تنفيذ مشروع ترفيهي ثقافي وطني لطلاب شمال سيناء يتضمن رحلات ومسابقات وتدريبات.