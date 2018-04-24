تحرير 1427 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1427 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 367 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و59 مخالفة إزالة ملصقات و82 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 19 سيارة و159 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و39 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 44 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و57 رخصة لمخالفة البيئة و88 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 49 رخصة لمخالفة خط السير و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و49 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 127 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 80 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و64 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و51 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.