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التحالف العربى فى اليمن: نحقق فى ادعاءات استهداف خيمة زواج فى حجة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:06 ص
التحالف العربى فى اليمن: نحقق فى ادعاءات استهداف خيمة زواج فى حجة اليمن


أ ش أ
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 صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقة بنى قيس فى محافظة حجة.

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية ، مساء اليوم الإثنين ، عن العقيد المالكى قوله "إن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة ، خصوصا مكان وزمان الحادث محل الادعاء" ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي.

وأكد حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى ، ومن أهمها إفتراض أن كل شخص فى اليمن هو شخص مدنى إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.

وشدد المالكى على التزام قوات التحالف القانونى والأخلاقى بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية ، واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن تجنيبهم آثار الصراع.

وأضاف أن العمليات الجارية التى تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث والتى تشمل بناء وتحديد الهدف العسكرى المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية، وأيضا الضرورة العسكرية فى اختيار الهدف وتمييزه وتطبيق مبدأ التناسب باستهدافه والأخذ بالاعتبار للعوامل الإنسانية وتسخير كافة مصادر ووسائل الاستخبارات المتعددة لتأكيده.


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