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وزير التعليم العالى يشهد فعاليات اليوم الرياضى بالفيديو كونفرانس من المنصورة

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:18 م
وزير التعليم العالى يشهد فعاليات اليوم الرياضى بالفيديو كونفرانس من المنصورة وزير التعليم العالى


الدقهلية - محمد حيزة
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اليوم الإنثين، اليوم الرياضى المقام بعدد من الجامعات المصرية عبر "فيديو كونفرانس" خلال الزيارة التى يقوم بها لجامعة المنصورة.
 
وأعطى عبد الغفار إشارة البدء لافتتاح فعاليات اليوم الذى يقام بجامعات القاهرة والزقازيق والفيوم والمنوفية وعين شمس وقناة السويس.
 
ويذكر أن وزير التعليم العالى يقوم بزيارة لجامعة المنصورة، واستقبله خلالها الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى المراكز الطبية.
 
وترأس عبد العفار، مجلس الجامعة الذى عقد بحضور عمداء الكليات، ومن المقرر أن يتفقد مركز الكلى والمسالك البولية وبعض المنشآت الجديدة بالجامعة.
 
كما سيحضر الوزير، ختام فعاليات مبادرة جامعة المنصورة، لمجابهة الفكر المتطرف، والتى تقام بكلية الآداب.‏
 

 


 


 


 

 


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