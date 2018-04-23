وزير التعليم العالى: جامعة المنصورة كيان أكبر من أى محاولة تشويه

وزير التعليم العالى: جامعة المنصورة كيان أكبر من أى محاولة تشويهالإثنين، 23 أبريل 2018 11:14 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، إن جامعة المنصورة لها أنشطة مختلفة، وبرامج مميزة، أتابعها عن كثب، وهي فخر كبير لمنظومة التعليم في مصر، وتحظى بقيادة رشيدة، برغم المشاكل التي تعرضت لها جامعة المنصورة، برغم المناخ الطبي الهائل الذي تعيش فيه، ولكن الوزارة ومجلس الجامعات وقف وقفة كبيرة جدا، أمام تلك المشاكل وواجهها، وتصدى لها بكل قوة.
وأضاف "عبد الغفار" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الأعلى للجامعات نجح في الحفاظ على كيان جامعة المنصورة، لأن هذا الكيان لا يستحق التشويه، ولا تقبل بالمساس بسمعة جامعة المنصورة، ولو كان هناك سلبيات أو مخالفات، فإدارة الجامعة تتصدى لها بكل حزم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوية
وجامعة الزقازيق وطب الزقازيق ياوزير التعليم
الايستحق طب الزقازيق الاهتمام والمساعدة أيضا جامعة الزقازيق محتاجة تطوير واهتمام لان بها عدد طلاب وطالبات مهول والكليات أصبحت متهالكة وقديمة ومفيش صيانة ولاتجديد ولا اهتمام من رئيس الجامعة ابني فى كلية الطب البشري جامعة الزقازيق وكل شىء فيها متهالك حتى الحمامات وبياخذوا دروس خصوصية فى كلية الطب مش معقول كده مش