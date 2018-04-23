video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه القناة" تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب بمشاركة أوقاف الإسماعيلية

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:39 م
"مياه القناة" تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب بمشاركة أوقاف الإسماعيلية جانب من الندوة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناة على أهمية دور الأئمة ورجال الوعظ فى نشر رسالة التوعية، والتى هى بالفعل من الرسائل الدينية الهامة، وخاصة أن الترشيد سلوك دينى ثقافى حضارى فى المقام الأول وأهمية التركيز على ذلك، وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب، وأن يتم تناول ذلك فى الدروس والخطب والتركيز على أن التوعية رسالة لابد أن تصل لجموع المواطنين النجوع والقرى والمدن وتغيير المفاهيم والتمسك بقيمة الترشيد كسلوك أساسى فى مقومات الشخصيه للفرد.

جاء ذلك خلال ندوة التوعية التى تم تنفيذها فى إدارة الأوقاف بالإسماعيلية بحضور الأئمة والوعاظ برئاسة الشيخ جمال على مدير الإدارة، والذى أكد فى كلمته على أن جميع الدول تولى قضية المياه إهتماما بالغا، وتحرص كل دوله على الحفاظ على حصتها والاستفاده القصوى منها بطريقة سليمة.

وشارك فى الندوة سيف شعلان مدير التوعية وأحمد بدران، وعبد الله عليوة والذين قدموا بيانا عن ثبات حصة المياه 55.5  مليار متر مكعب من عام 1955 رغم زيادة تعداد السكان إلى 114 مليون نسمه، كذلك تم استعراض السلوكيات الإيجابية والسلبية فى استخدام المياه ومراحل التنقية وسبل التعاون لنشر ثقافة جديدة فى التعامل مع المياه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة تنتهى من صيانة 3 طلمبات بمحطة مياه عتاقة بالسويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبارمياه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة