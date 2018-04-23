"مياه القناة" تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب بمشاركة أوقاف الإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناة على أهمية دور الأئمة ورجال الوعظ فى نشر رسالة التوعية، والتى هى بالفعل من الرسائل الدينية الهامة، وخاصة أن الترشيد سلوك دينى ثقافى حضارى فى المقام الأول وأهمية التركيز على ذلك، وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب، وأن يتم تناول ذلك فى الدروس والخطب والتركيز على أن التوعية رسالة لابد أن تصل لجموع المواطنين النجوع والقرى والمدن وتغيير المفاهيم والتمسك بقيمة الترشيد كسلوك أساسى فى مقومات الشخصيه للفرد.

جاء ذلك خلال ندوة التوعية التى تم تنفيذها فى إدارة الأوقاف بالإسماعيلية بحضور الأئمة والوعاظ برئاسة الشيخ جمال على مدير الإدارة، والذى أكد فى كلمته على أن جميع الدول تولى قضية المياه إهتماما بالغا، وتحرص كل دوله على الحفاظ على حصتها والاستفاده القصوى منها بطريقة سليمة.

وشارك فى الندوة سيف شعلان مدير التوعية وأحمد بدران، وعبد الله عليوة والذين قدموا بيانا عن ثبات حصة المياه 55.5 مليار متر مكعب من عام 1955 رغم زيادة تعداد السكان إلى 114 مليون نسمه، كذلك تم استعراض السلوكيات الإيجابية والسلبية فى استخدام المياه ومراحل التنقية وسبل التعاون لنشر ثقافة جديدة فى التعامل مع المياه.