video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى بارز بتنظيم داعش فى قصف جوى عراقى بسوريا

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:47 ص
مقتل قيادى بارز بتنظيم داعش فى قصف جوى عراقى بسوريا الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر استخبارى عراقى، اليوم الاثنين، بمقتل الرجل الثانى فى تنظيم داعش، جراء قصف جوى استهدف مقرات للتنظيم فى سوريا.

وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " أن القوة الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب السورى استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضى السورية، أدت إلى مقتل الرجل الثانى لتلك العصابات ".

وأضاف المصدر أن القوة الجوية العراقية استطاعت أن تقتل الرجل الثانى لداعش الإرهابى المدعو ( أبولقمان السورى ) بضربة جوية عراقية داخل الأراضى السورية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع قادة داعش فى إحدى البنايات داخل الأراضى السورية".

وأوضح المصدر أن القتيل هو المسئول عن نقل وتجنيد الانتحاريين وإرسالهم إلى العراق، وبمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة فى دعم خلاياهم النائمة فى العراق.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى قد أوعز إلى القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية فى سوريا على تنظيم "داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى: حان الوقت لإعادة إعمار العراق بنفس القوة التى قضينا بها على "داعش"

العبادى: تضحيات العراقيين حققت النصر أمام عصابات داعش

صور.. الجيش السورى يواصل دك حصون تنظيم داعش جنوب دمشق

تنظيم داعش

العراق

سوريا

الاراضى السوريه




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة