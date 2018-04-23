مقتل قيادى بارز بتنظيم داعش فى قصف جوى عراقى بسوريا







(أ ش أ)

أفاد مصدر استخبارى عراقى، اليوم الاثنين، بمقتل الرجل الثانى فى تنظيم داعش، جراء قصف جوى استهدف مقرات للتنظيم فى سوريا.

وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " أن القوة الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب السورى استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضى السورية، أدت إلى مقتل الرجل الثانى لتلك العصابات ".

وأضاف المصدر أن القوة الجوية العراقية استطاعت أن تقتل الرجل الثانى لداعش الإرهابى المدعو ( أبولقمان السورى ) بضربة جوية عراقية داخل الأراضى السورية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع قادة داعش فى إحدى البنايات داخل الأراضى السورية".

وأوضح المصدر أن القتيل هو المسئول عن نقل وتجنيد الانتحاريين وإرسالهم إلى العراق، وبمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة فى دعم خلاياهم النائمة فى العراق.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى قد أوعز إلى القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية فى سوريا على تنظيم "داعش".