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مدير أمن شمال سيناء: الشرطة تعمل بمنتهى الأريحية والثقة بالنفس

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:45 م
مدير أمن شمال سيناء: الشرطة تعمل بمنتهى الأريحية والثقة بالنفس اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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قدم اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء التهنئة لأهالى سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
 
 

وقال سويلم، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى انطلاق احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى الـ 36: "نحن نعمل فى ظروف صعبة، ولكن لا نشعر بهذه الظروف، ونعمل بمنتهى الأريحية، ومنتهى الثقة بالنفس، والثقة فى الله سبحانه وتعالى، لأننا على حق، وهذه الأرض طالما شهدت تضحيات".

 

أضاف مدير أمن شمال سيناء: "ما يحدث اليوم، ليس أقل مما حدث بالأمس وليس بالكثير على مصر وشعبها أن نجود بكل ما نملك فى سبيل سعادته وراحته وهذا خطتنا، واطمئن الجميع أن بكره أحلى من النهاردة".


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