مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة قليوب ويشدد على حسن معاملة المواطنين

وشدد مدير الأمن على جميع الضباط بالمركز بالتفتيش الدورى للسجن وضبط أى مخالفات به فى إطار القانون.

كما طالب "خيرت"من جميع القوات باليقظة التامة ومراعاة قواعد الأمن الذاتى، وشدد على عناصر البحث الجنائى بضرورة فحص المشتبه بهم جنائيا لضبط المحكوم عليهم فى الجنايات والجنح و الهاربين من السجون وأيضا ضبط أرباب السوابق لتحقيق الردع العام، وفرض هيبة الدولة، والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها.