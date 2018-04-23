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الإثنين، 23 أبريل 2018 05:16 م
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مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة قليوب ويشدد على حسن معاملة المواطنين

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:04 م
مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة قليوب ويشدد على حسن معاملة المواطنين جانب من الجولة


القليوبية-نيفين طه
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية مركز شرطة قليوب، والتقى بمأمور القسم العميد هيثم حجاج وحثهم على حسن معاملة المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد مدير الأمن على جميع الضباط بالمركز بالتفتيش الدورى للسجن وضبط أى مخالفات به فى إطار القانون.
 
كما طالب "خيرت"من جميع القوات باليقظة التامة ومراعاة قواعد الأمن الذاتى، وشدد على عناصر البحث الجنائى بضرورة فحص المشتبه بهم جنائيا لضبط المحكوم عليهم فى الجنايات والجنح و الهاربين من السجون وأيضا ضبط أرباب السوابق لتحقيق الردع العام، وفرض هيبة الدولة، والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها.

 


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