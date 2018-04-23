مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة قليوب ويشدد على حسن معاملة المواطنين

مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة قليوب ويشدد على حسن معاملة المواطنينالإثنين، 23 أبريل 2018 05:04 م
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية مركز شرطة قليوب، والتقى بمأمور القسم العميد هيثم حجاج وحثهم على حسن معاملة المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وشدد مدير الأمن على جميع الضباط بالمركز بالتفتيش الدورى للسجن وضبط أى مخالفات به فى إطار القانون.
كما طالب "خيرت"من جميع القوات باليقظة التامة ومراعاة قواعد الأمن الذاتى، وشدد على عناصر البحث الجنائى بضرورة فحص المشتبه بهم جنائيا لضبط المحكوم عليهم فى الجنايات والجنح و الهاربين من السجون وأيضا ضبط أرباب السوابق لتحقيق الردع العام، وفرض هيبة الدولة، والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها.
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