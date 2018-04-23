محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضى الدولة







الغربية - محمد طارق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، على متابعته اليومية لعمليات توريد القمح للتأكد على أنه تتم عمليات التوريد بسهولة بدون أى معوقات أو تعقيدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة ، وخلال الاجتماع اصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بالالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الاستلام .

كما شدد محافظ الغربية،على ضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية ما تم الوصول إلية في إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة حيث بلغ عدد طلبات التقنين 797 طلب سدد منهم رسوم الفحص 484 طلب،وتم فحص عدد 296 طلب وتم الرفض المؤقت لعدد188 لحين استفاء الأوراق وسدد رسوم المعاينة 114 طلب ، حيث شدد محافظ الغربية على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتقنين التعديات على أملاك الدولة في أسرع وقت حتى تسترد الدولة حق الشعب .

كما ناقش محافظ الغربية ، خلال الاجتماع استعدادات المحافظ لاستقبال شهر رمضان الكريم، من حيث توافر السلع الإستراتيجية بأسعار تناسب الجميع ، حيث طالب محافظ الغربية بسرعة إنشاء المعارض بكافة قطاعات المحافظة والتركيز على القرى الأكثر احتياجا ، حيث أنه من المقرر توفير 204 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

وعلى هامش الاجتماع ، طالب محافظ الغربية الحاضرين بتوعية المواطنين بفوائد شهادة أمان المصرين وخاصة العمالة اليومية لما لها من فوائد اقتصادية وفوائد للتامين على الحياة.

حضر الاجتماع اللواء ناصر طه مدير الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أيمن الشرقاوي مدير عام الدراسات الفنية لمكتب المحافظ ، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.